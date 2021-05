Ex-goleiro Lehmann é demitido na Alemanha por mensagem racista

Ex-goleiro da seleção alemã e titular na Copa do Mundo de 2006, Jens Lehmann foi demitido da diretoria do do Hertha Berlim (ALE) em razão de uma mensagem racista sobre Dennis Aogo, ex-atleta do Hamburgo (ALE) e agora comentarista esportivo.

Na mensagem, enviada por Lehmann via WhatsApp a outras pessoas e que chegou ao conhecimento de Aogo, o ex-goleiro pergunta se o comentarista "está aí [na Sky Sports] para cumprir a cota de negros?".

Aogo publicou um print da mensagem no Instagram. "Sério, Lehmann? Essa mensagem provavelmente não era para mim", escreveu na rede social, que conta com 81 mil seguidores.

Legenda: Lehmann se aposentou dos gramados na temporada de 2009 Foto: AFP

Lehmann afirma que pediu desculpas pessoalmente a Aogo e que era "responsável pelo fato de que essa mensagem de WhatsApp tenha saído do meu telefone, era uma mensagem privada".

Com grande carreira dentro de campo, Lehmann tinha um cargo no Conselho de Vigilância do Hertha Berlim e era assessor do principal acionista do clube, o empresário Lars Windhors.

