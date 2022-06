Ex-goleiro José Luis Chilavert anuncia candidatura à presidência do Paraguai

O ex-goleiro José Luis Chilavert anunciou candidatura à presidência do Paraguai nesta quinta-feira (16). Com 56 anos, é conhecido no cenário sul-americano pela passagem na seleção paraguaia, sendo ídolo, e pelo alto número de gols na carreira, sendo posteriormente ultrapassado por Rogério Ceni: 131 x 57.

"Depois de refletir e sentir a responsabilidade de construir um Paraguai melhor, decidi formalizar minha candidatura à presidência para que nosso povo se sinta orgulhoso de ser paraguaio”, afirmou.

A campanha de Chilavert irá disponibilizar um site com todas as propostas, explicando temas como educação, bem-estar, economia, energia e infraestrutura e segurança. A informação é da TyC Sports.

Condenado na justiça

A candidatura surge em momento delicado para Chilavert. O ex-atleta foi denunciado a um ano de prisão no Paraguai por difamar o paraguaio Alejandro Domínguez, atual presidente da Conmebol.

As acusações ocorreram através de uma conta no Twitter. Na ocasião, o ex-goleiro afirmou que o gestor era corrupto desde quando era o presidente da Associação Paraguaia de Futebol (AFP).

No Tribunal, a punição foi revertida para medidas alternativas, como a aplicação de multa.