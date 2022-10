'Sou gay', diz Iker Casillas no Twitter; jogador excluiu postagem

O ex-goleiro do Real Madrid Iker Casillas movimentou os bastidores do mundo do futebol na manhã deste domingo (9), após publicar e logo em seguida apagar um tweet de sua conta em que aparentemente anunciava que ele estava se assumindo gay.

A notícia vem após a separação de Casillas da ex-esposa Sara Carbonero, depois que eles afirmaram ter 'seguido caminhos separados' em março de 2021 - após cinco anos de casamento. O ex-casal tem dois filhos juntos.

Em uma declaração contundente, o vencedor da Copa do Mundo twittou: 'Espero que você me respeite: sou gay. #feliz domingo'. A postagem já foi deletada.

O canal espanhol AS sugere que o tweet é uma resposta aos rumores de que ele está em um possível relacionamento com Alejandra Onieva - a ex-cunhada da apresentadora de TV espanhola Tamara Falcó.

"Fui hackeado", explicou Casillas

Logo após apagar a postagem, o ídolo informou que sofreu um ataque hacker na rede. "Conta hackeada. Por sorte, tudo em ordem. Peço desculpas aos meus seguidores e, claro, desculpas a comunidade LGBT", disse.