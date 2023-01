Ex-goleiro Bruno exige exame de DNA na Justiça para confirmar paternidade de filho com Elisa

Após ser condenado a pagar uma indenização de R$ 650 mil ao filho que teve com Eliza Samudio, o ex-goleiro Bruno Fernandes exigiu, na Justiça, a realização de um exame de DNA para confirmar a paternidade de Bruninho. Conforme o g1, o advogado do jogador Wilton Edgar Acosta apontou que a confirmação é "questão fundamental".

Eliza Samudio foi assassinada pelo ex-jogador em 2010. Bruninho, de 12 anos, é representado no processo pela avó materna, Sônia Moura, com quem vive. Eles haviam pedido indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 6 milhões.

A decisão de indenização da Justiça do Mato Grosso do Sul foi divulgada em outubro de 2022, considerando os danos morais e materiais.

Wilton Edgar Acosta Advogado de Bruno “Precisa esclarecer se essa criança é realmente filha dele. Na época, a mãe disse que era dele a criança. Ele nunca pôde finalizar isso, ou seja, constatar realmente se o menino é filho dele ou não. Parece, pode até parecer, isso é muito relativo, a semelhança física”

Acosta ainda declarou que defesa da criança considerou informações antigas. “O Bruno declarou que o menino era filho, mas isso baseado em informações que a Eliza passou a ele, foi isso que ele disse em depoimento. Mas enfim, o juiz concedeu, reconheceu a paternidade dessa maneira”, disse.

Família de Bruninho critica pedido de teste de DNA

A defesa de Sônia Moura, avó materna de Bruninho, declarou que o pedido do ex-goleiro é “um equívoco muito grande”.

“Eles realmente entraram com recurso de apelação, já estou apresentando a contrarrazão desse recurso. Tem um equívoco muito grande, porque essa ação discute indenização, não se discute DNA”, detalhou a advogada Maria Lúcia Gomes em entrevista ao g1.

Conforme Maria Lúcia, a questão de DNA já foi tratada na Justiça. "A pessoa, quando ela é autora de um dano a outra, independente se ele é pai ou não, ele tem que indenizar esse dano”, acrescentou Gomes.

Relembre o caso

Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e três meses pelos crimes de assassinato e ocultação do cadáver de Eliza e também pelo sequestro e cárcere privado do filho, recém-nascido à época do crime.

Durante a investigação, o primo do jogador revelou que a vítima havia sido esquartejada e as partes do corpo dela foram dadas para cachorros comerem.