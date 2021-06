Ex-goleiro Aranha está com 50% dos pulmões comprometidos em decorrência da Covid-19

O ex-goleiro do Santos Aranha está com mais de 50% dos pulmões comprometidos em decorrência da Covid-19. O atleta foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quarta-feira (9), no Hospital das Clínicas, em Pouso Alegre (MG). As informações são do Uol.

Aranha não precisou ser intubado, mas respira com ajuda de cateter na dose máxima. Ele passa por fisioterapia respiratória para evitar a ventilação mecânica.

Conforme apuração do portal, a família confirmou o estado de saúde do atleta. O hospital não se pronunciou sobre o caso por questão de sigilo do paciente.

Carreira

Aranha começou no Ponte Preta e teve passagens pelo Atlético-MG, Palmeiras e Santos. Ele conquistou títulos importantes, como dois Campeonatos Paulistas (2011 e 2012), Recopa Sul-Americana (2012), Libertadores (2011), Campeonato Mineiro (2010) pelo Galo e a Copa do Brasil (2015).

Racismo em campo

Em agosto de 2014, quando defendia o Santos em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Aranha foi chamado de "macaco" e "preto fedido" por parte da torcida do Grêmio.

O clube gaúcho acabou excluído do torneio pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido ao comportamento dos torcedores.