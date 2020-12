Ex-Globo, comentarista Mauro Naves renova com Fox Sports

O mercado de contratações e demissões nas bancadas dos programas esportivos de canais fechados continua em alta.

Depois da saída de Benjamin Back, José Ilan e Flávio Gomes, o grupo Disney, que detém os canais Fox Sports e Espn Brasil renovou contrato com o comentarista Mauro Naves, ex-Globo.

Após a polêmica saída da emissora carioca, ele foi contratado em fevereiro deste ano para função diferente da qual exercia: passou de repórter para comentarista.

As informações são do site Uol. Segundo a publicação, Abel Neto, também ex-Globo, renovou com o canal de TV fechada.

