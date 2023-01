Atleta do Fortaleza, Valentín Depietri acerta com o Talleres, diz jornalista

Valentín Depietri é o novo reforço do Talleres. O clube argentino comprou o passe do atacante do Fortaleza. A informação é do jornalista César Luis Merlo, da TyC Sports, publicada nesta terça-feira (17). O contrato do jogador será de três ou quatro anos.

Ainda de acordo com o jornalista, Depietri deve passar por exames médicos em breve. O atacante de 22 anos estava no tricolor desde 2021. Ao todo, ele participou de 29 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. Antes do Tricolor, ele esteve apenas no Santamarina, da Argentina.

O clube cordobês ainda não se manifestou sobre a transferência do jogador. O atleta tem contrato com o Tricolor do Pici até 2024.