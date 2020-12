Ex-Fortaleza, meia Everton é anunciado pelo Caucaia

O meio Everton, de 36 anos, é o mais novo contratado do Caucaia. Experiente, atleta é natural de Maranguape e já passou por diversos times como Cruzeiro, Fluminense e Fortaleza. Com versatilidade, pode atuar também na ponta.

Natural de Maranguape, começou a carreira no clube da cidade aos 21 anos. Após passagens pelo futebol cearense, foi para o Barueri, de São Paulo, onde ganhou destaque. Na sequência, se transferiu para o Flu, onde esteve no início da campanha do título da Série A do Brasileiro de 2010 e, no mesmo ano, chegou na Raposa.

Everton teve um maior destaque no clube mineiro e também no Fortaleza. No Leão, vestiu a camisa em três anos. Dentre os títulos, soma dos títulos brasileiros em 2010 e 2013. Também conquistou a Série B de 2014 pelo Joinville.

Ficha técnica do jogador

Nome : Francisco Everton de Almeida Andrade

: Francisco Everton de Almeida Andrade Pé preferido : Esquerdo

: Esquerdo Altura : 171 cm

: 171 cm Peso : 65 kg

: 65 kg Clubes: Fluminense, Cruzeiro, Red Bull Brasil, Santa Cruz, Criciúma, Figueirense, Joinville, Maranguape, Ferroviário, Trairiense, Grêmio Barueri, Grêmio Novorizontino e Remo.