Ex-Fortaleza, Hércules estreia pelo Fluminense e é elogiado pela torcida

O meio-campista Hércules, ex-Fortaleza, fez nesta quinta-feira (23) a sua estreia com a camisa do Fluminense. O jogador de 24 anos foi titular da sua nova equipe na partida contra a Portuguesa-RJ, pela quarta rodada do Campeonato Carioca 2025.

Vestindo a camisa 35, mesmo número que utilizava no Fortaleza, Hércules foi escalado como titular do Fluminense pelo técnico Mano Menezes. Ele esteve em campo durante os 90 minutos da partida, que terminou com a vitória do Fluminense por 3 a 1.

Após a partida, o perfil oficial do Fluminense nas redes sociais fez uma publicação elogiando a atuação de Hércules. Nos comentários, torcedores do Fluminense também reforçaram que gostaram do desempenho do jogador de 24 anos em seu primeiro jogo.

O Fortaleza venceu, em dezembro de 2024, 70% dos direitos econômicos de Hércules ao Fluminense pelo valor de R$ 29 milhões. A negociação representou a maior venda da história do Fortaleza e de todo o futebol cearense.