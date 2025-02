Ex-Fortaleza, Felipe Alves é anunciado pelo Santa Cruz

No último domingo (23), o Santa Cruz anunciou nas suas redes sociais, com uma postagem enigmática, a contratação do goleiro Felipe Alves, ex-Fortaleza e que estava no Noroeste disputando a Série A1 do Paulista. O goleiro é tido como a segunda grande contratação da SAF Coral, após o centroavante Thiago Galhardo, também ex jogador do Leão.





O arqueiro terá a concorrência de Rokenedy, titular e cria das categorias de base da equipe coral. Felipe não poderá atuar pelo Campeonato Pernambucano, visto que o período de inscrições se encerrou no último dia 19, e só estará disponível para a Série D do Campeonato Brasileiro.

Pelo Fortaleza, Felipe Alves ganhou notoriedade nacional e ficou conhecido por "homem de gelo", dada a sua habilidade e frieza na saída de bola com os pés, à época sendo treinado pelo ex-goleiro Rogério Ceni. O goleiro atuou em 142 jogos, sendo tricampeão do Cearense, campeão da Copa do Nordeste e esteve nos elencos que levaram o Tricolor do Pici à Copa Sul-Americana e à Libertadores.

Após sair do Leão, Felipe atuou por Juventude, São Paulo, Fluminense e Noroeste.