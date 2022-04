Ex-Fortaleza e possível alvo do PSG, Éderson fala da ida à Europa e interesse de clubes da Série A

Éderson foi um dos destaques na histórica campanha do Fortaleza em 2021. Nessa temporada, ele defende o Salernitana, time italiano que busca fugir do rebaixamento. Em entrevista ao site da ESPN, o volante revelou que Internacional e Atlético-MG tiveram interesse nele antes da sua ida para o time europeu.

Na entrevista, ele revelou bastidores da sua relação com o técnico Juan Pablo Vojvoda, que pediu a permanência dele no Tricolor do Pici.

Galo e Colorado tinham interesse no jogador, mas a vontade dele era: se não for para ir à Europa, permanecer no Fortaleza. O atleta de 22 anos explica como ocorreram as sondagens.

"No Brasil, os meus empresários falaram que estavam conversando com o Inter, que estava procurando reforços para a próxima temporada. O Atlético-MG a gente também teve conversas, mas não houve uma proposta. Estávamos no momento de esperar, o Cuca tinha acabado de sair. No Inter também teve uma mudança. Tínhamos que esperar, mas eu não queria esperar esse desenrolo. Eu não queria outro clube do Brasil, mesmo sabendo da grandeza dos dois. Não achava que era o momento. Ou ficava no Fortaleza ou iria para a Europa. Não teve uma proposta oficial, mas as conversas iniciaram. Logo que foi passado para mim, falei que não queria", disse.

No início de abril, a imprensa italiana citou possível interesse do PSG no jogador brasileiro. O clube francês deve comprar o atleta por até 26 milhões de euros (R$ 132 milhões de reais).

EUROPA

"Eu não deixei avançar, porque naquele momento queria jogar na Europa ou continuar no Fortaleza. Pelo ano que eu fiz, pelo que a diretoria e a comissão queriam fazer. Nas minhas férias conversei com o Vojvoda, ele disse que sabia das propostas, que gostaria que eu seguisse, ele deixou claro que também não sairia. Eu disse que tinha propostas, mas só sairia se fosse proposta da Europa para jogar uma boa competição. Ele disse que me entendia, queria que eu falasse com ele antes para achar alguém para suprir minha posição. Sempre foi muito franco comigo em tudo", completou.

QUASE FICA NO LEÃO

Com 58 jogos disputados, além de três assistências e três gols, Éderson quase ficou no Fortaleza. A proposta do Salernitana veio de última hora, enquanto ele já participava da pré-temporada do Tricolor.

"Quando não chegou nada de concreto da Europa, liguei para os meus empresários e disse que não dava para ficar esperando, todos estavam voltando, queria fazer a pré-temporada para estar bem. Se aparecesse algo da Europa, estaria bem. Aí me perguntaram: 'Vai fazer o que?'. Disse que queria ficar no Fortaleza, a ideia da Europa ficaria para outra janela. Voltei para fazer a pré-temporada, fiz e próximo dos jogos chegou a proposta da Salernitana e a proposta da Dinamarca."

O desafio de manter a Salernitana na primeira divisão do Italiano chamou a atenção de Éderson. Com o interesse, ele decidiu avisar Vojvoda sobre a saída para a Europa.

"Cheguei até conversar, disseram para fazer uma ponte e ir para outro clube da Europa. Disse que poderia fazer no Fortaleza. Aí chegou a Salernitana, foi passada a situação difícil, mas a competição balançou muito. Pela questão de dar algo a mais também. Querendo ou não, estava confortável no Fortaleza, tinha construído algo. Queria tirar esse conforto. Eu falei: 'Eu vou. Vai ser um bom desafio'. Queria isso para minha carreira para viver outras coisas. Foi isso. Apareceu de última hora e falei com o Vojvoda. Tentou que eu continuasse, mas acabei aceitando pelo desafio. Se Deus quiser vamos permanecer na Série A", concluiu.