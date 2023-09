Ex-Fortaleza e Flamengo, Rogério Ceni é o novo técnico do Bahia

Rogério Ceni é o novo técnico do Bahia. Ex-treinador de times como Fortaleza, Flamengo e São Paulo, ele chega para substituir Renato Paiva. O novo comandante da equipe deve ser anunciado nas próximas horas desta sexta-feira (8).

O novo comandante da equipe baiana deve ser anunciado nas próximas horas. A estreia de Ceni à beira do campo deve ocorrer diante do Coritiba, no dia 14 de setembro, em jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. A informação é do ge.

Rogério Ceni vai para o quinto clube da carreira. O trabalho com mais destaque do treinador foi com o Tricolor do Pici. Entre os títulos, está o de campeão da Série B de 2018. Já com o Flamengo, em 2020, ele alcançou o primeiro título na Série A.