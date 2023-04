Ex-Fortaleza e Ferroviário, Cariús marca para o Tacuary na fase de grupos da Sul-Americana; veja gol

O atacante Edson Cariús marcou o único gol do Tacuary na derrota por 4 a 1 diante do Bragantino, na Sul-Americana. O jogador cearense abriu o placar no jogo desta quarta-feiraa (6), válido pelo Grupo C. O estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, recebeu a partida.

Aos 34 anos, Cariús balançou as redes do Massa Bruta aos 21 minutos do primeiro tempo. Após recuperação de bola, Iván Valdez chegou até a área e tocou para o meio. O centroavante que já passou por Fortaleza, Ferroviário e Floresta apareceu e tocou para o gol.

Outro cearense na equipe e também ex-jogador do Tubarão da Barra é o meia Valdeci, que também esteve em campo. Juninho Capixaba, Alerrandro, Talisson e Gustavinho maracaram para o Bragantino. Essa foi a primeira vez que as equipes se enfrentarm na história.

Com o resultado, o Braga lidera o Grupo C com 3 pontos. Já o time dos cearenses está em quarto lugar, ainda sem vitórias. O Tacuary volta a campo pela Sul-Americana no dia 18 de abril (terça-feira), quando efnrenta o Estudiantes.

Pelo Campeonato Paraguaio, a equipe enfrenta o Cerro Porteño neste domingo (9). O grupo comandado por Badayco Macial está em último na tabela e busca recuperação no torneio nacional.

GOLS DA PARTIDA