Ex-Fortaleza e Ceará, Bergson supera Mbappé e lidera artilharia em clubes de 2022

O atacante Bergson, ex-Fortaleza e Ceará, lidera a artilharia de clubes em 2022. Em levantamento feito pelo portal italiano Sky Sport, o jogador está no topo da lista, com 46 gols em 36 jogos pelo Johor FC, da Malásia. A média de gols do atacante brasileiro é de 1,27 por partida.

O twitter oficial do Johor fez menção ao levantamento do portal italiano e homenageou Bergson:

Top Italian news media Sky Sport Italia named Johor Darul Ta'zim FC (JDT) forward Bergson as the goalscorer with the best goal ratio compared with Kylian Mbappe, Erling Haaland and Robert Lewandowski.



[1/3] pic.twitter.com/3zbROMPm0A — JOHORSouthernTigers (@OfficialJohor) December 25, 2022

Mais gols que Mbappé

A marca coloca o atacante à frente de astros do futebol mundial como Kylian Mbappé, Robert Lewandowski e Erling Haaland. Bergson tem 46 gols, contra 43 do astro francês, e com 6 jogos a menos.

Ele é único brasileiro da lista, que engloba os artilheiros das 3 primeiras divisões dos campeonatos nacionais do mundo.

No Ceará em 2019/2020, o atacante fez 7 gols em 41 jogos, enquanto no Fortaleza em 2021, fez 3 gols em 14 jogos. Além dos times cearenses, Bergson atuou pelo Athletico/PR, Paysandu, entre outros clubes.

Veja a lista completa

01° - Bergson (Johor) - 46 gols em 36 jogos

02° - Kylian Mbappe (PSG) - 43 gols em 42 jogos

03° - Boris Kopitovic (Tampine Rovers) - 41 gols em 35 jogos

04° - KodaiTanaka (Albirex Niigata) - 39 gols em 32 jogos

05° - Robert Lewandowski (Barcelona) - 38 gols em 40 jogos

06° - Christopher Nkunku (RB Leipzig) - 37 gols em 50 jogos

07° - Germán Cano (Fluminense) - 37 gols em 56 jogos

08° - Egert Ounapuu (Nõmme United) - 36 gols em 27 jogos

09° - Maksim Kalimullin (FC Tallinn) - 35 gols em 31 jogos

10° - Erling Haaland (Manchester City) - 34 gols em 33 jogos

11° - Amahl Pellegrino (Bodo/Glimt) - 34 gols em 46 jogos

12° - Garbhan Coughlan (Cashmere Technical) - 33 gols em 22 jogos

13° - Tristan Pajo (Tabasalu) - 33 gols em 32 jogos

14° - Mehdi Taremi (Porto) - 31 gols em 45 jogos

15° - Mikkel Blaaholm (Tvoroyn) - 30 gols em 29 jogos

16° - Reo Nishiguchi (Tanjong Pagar United) - 30 gols em 30 jogos

17° - Karim Benzema (Real Madrid) - 30 gols em 35 jogos

18° - Aleksandar Mitrovic (Fulham) - 30 gols em 36 jogos

19° - Matteo Luigi Brunori (Palermo) - 30 gols em 37 jogos

20° - Jeremy Perbet (Luttich) - 39 gols em 32 jogos

21° - Patrick Knoflach (Schwaz) - 29 gols em 32 jogos

22° - Dylan Vente (Roda) - 29 gols em 36 jogos

23° - Nokkvi Thorisson (Beerschot) - 29 gols em 41 jogos

24° - Harry Kane (Tottenham) - 29 gols em 48 jogos