Ex-Fortaleza, Dylan Borrero é anunciado como reforço do América de Cali

Ex-Fortaleza, o atacante Dylan Borrero foi anunciado nesta quinta (10) como reforço do América de Cali. O atleta chegou a ser alvo do Atlético Nacional também da Colômbia, mas optou pelo time que foi 4 vezes vice-campeão da Libertadores (1985, 1986, 1987, 1996).

O atleta que chegou sem custos vindo do New England Revolution, dos Estados Unidos, no começo de 2024, tinha contrato com o Tricolor até o fim de 2028. Sendo transferido em definitivo, foi negociado por US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8,1 milhões) aos cofres do Leão por 75% dos direitos econômicos.

Borrero atuou por somente 7 jogos pelo Fortaleza, tendo jogado 165 minutos ao todo. Na passagem pelo Leão, o ponta de 23 não fez gol e deu duas assistências, estas no Campeonato Cearense.

