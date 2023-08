Ex-Fortaleza, Carlinhos Bala vira jogador de futebol americano

O ex-jogador Carlinhos Bala, que vestiu a camisa do Fortaleza na temporada 2011, anunciou nesta quinta-feira (10) que será jogador de futebol americano. Agora, com 43 anos, ele foi anunciado como o novo kicker do Recife Mariners, que disputa a Liga BFA.

De acordo com o ge, Carlinhos Bala fará sua estreia no novo esporte acontecerá no dia 20 de agosto, às 14h. A partida será entre Recife Mariners e Carrancas, e será disputada no Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz, onde Bala atuou por quase 100 jogos.

“CARLINHOS BALA AGORA É KICKER! Conhecido como Rei de Pernambuco, o ex-atacante de Sport, Náutico e Santa Cruz, agora é jogador do RECIFE MARINERS, e vai reforçar a equipe na Liga BFA!”, disse o time na divulgação do novo reforço.

Carlinhos Bala atuou em diversas equipes do futebol brasileiro, sobretudo em Pernambuco, vestindo as camisas das três principais equipes do estado:Sport, Santa Cruz e Náutico. Ele também passou por Fortaleza, Cruzeiro, entre outros.

O Recife Mariners foi fundado em 2006 e faz parte da Liga BFA, a Liga Brasileira de Futebol Americano. “Quero viver novos ares e fazer história no futebol americano”, disse o jogador ao perfil oficial da Liga BFA.