Ex-Fortaleza, atacante Ángelo Henríquez é convocado para seleção do Chile

A seleção do Chile divulgou a lista de convocados para os amistosos de setembro, contra Catar e Marrocos. O detalhe: o atacante Ángelo Henríquez, ex-Fortaleza, foi chamado pelo técnico argentino Eduardo Berizzo.

O atleta de 28 anos deixou o clube cearense em junho de 2022 e se transferiu para o Miedz Legnica, da Polônia. Ao todo, foram 20 jogos pelo time tricolor, com um único gol. No ano vigente, participou de duas partidas. A última foi em março, quando entrou no 2º tempo da goleada contra o Pacajus, no Estadual, atuando por 46 minutos.

No futebol polonês, Henríquez tem quatro gols em nove jogos. O vínculo com o Leão era até dezembro e foi rescindido.

Amistosos do Chile em setembro

Chile x Marrocos - 23/09 - 16h (de Brasília), em Barcelona, na Espanha.

Chile x Qatar - 27/09 - 14h (de Brasília), em Praga, na República Tcheca.

A chegada ocorreu em julho de 2021, com alta expectativa pelo desempenho. Apesar das características de mobilidade e chance de atuar nos lados, não se firmou.

Na nota oficial, a Federação de Futebol do Chile comunicou que todos os convocados atuam no exterior. Do Brasil, os nomes na convocação foram os volantes Erick Pulgar e Arturo Vidal, ambos do Flamengo.