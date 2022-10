Ex-Flamengo, Pablo Marí passa por cirurgia e recebe alta do hospital após ser esfaqueado

Pablo Marí recebeu alta do hospital na manhã deste domingo (30) após passar por cirurgia. O ex-zagueiro do Flamengo precisou reparar danos nos músculos das costas após ser esfaqueado em um supermercado na Itália, na última sexta-feira.

O Monza, atual clube do defensor, divulgou uma nota dando conta da liberação do atleta e fala também do início da recuperação do jogador. "Pablo recebeu alta hospitalar nesta manhã, voltou para casa e agora inicia o período de repouso absoluto", diz a nota.

O texto faz ainda uma menção de agradecimento aos profissionais do Centro de Tarumã do Hospital Niguarda de Milão e encerra a mensagem com um recado a seu atleta. "Pablo, estamos esperando por você."

Antes da cirurgia, o jogador se manifestou nas redes sociais lamentando o ocorrido e mostrando solidariedade aos familiares das vítimas fatais.

Pablo Mari foi uma das cinco vítimas do ataque de hum homem com distúrbios mentais que foi detido no local. Na ação, um empregado do supermercado não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a imprensa italiana, duas pessoas que foram feridas pelo agressor seguem em estado grave.

Mari tem os direitos federativos vinculados ao Arsenal e está no Monza por empréstimo. O jogador agora aguarda o período de recuperação para retornar aos treinamentos e se reincorporar ao Monza. A equipe italiana joga nesta segunda-feira no complemento da rodada do Campeonato Italiano, quando recebe o Bologna.

Na classificação, a situação não é das mais tranquilas. Com dez pontos, o Monza busca uma reação competição a fim de se distanciar da zona de rebaixamento. Em 11 rodadas, o time obteve três vitórias, um empate e sete derrotas.