Ex-Flamengo, lateral-direito Rodinei é anunciado no Olympiacos

Um dos destaques do Flamengo em 2022, o lateral-direito Rodinei foi anunciado como novo reforço do Olympiacos, da Grécia, para o restante da temporada 2022/2023. O contrato é de dois anos e meio do jogador com o clube grego. O anúncio foi feito nas redes sociais da equipe.

Em postagem no seu site oficial, o Olympiacos ressaltou que o brasileiro, de 30 anos, "vem de uma excelente temporada no Flamengo, que o levou à conquista da Copa Libertadores".

Além do título continental, o lateral foi importante na conquista da Copa do Brasil, quando cobrou a última penalidade diante do goleiro Cássio, do Corinthians.

Após sete temporadas na Gávea, Rodinei somou 223 partidas, com nove gols. O lateral fez parte dos dois momentos mais importantes do time rubro-negro nos últimos tempos. Foi campeão carioca (2017 e 2019), brasileiro (2019), da Libertadores (2019 e 2022) e da Copa do Brasil (2022).

Ο Ροντινέι στα «ερυθρόλευκα»! / 𝐑𝐨𝐝𝐢𝐧𝐞𝐢 in the red and white of Olympiacos! / 𝐑𝐨𝐝𝐢𝐧𝐞𝐢 nas cores vermelho e branco do Olympiacos! 🔴⚪ #Olympiacos #Welcome #Transfer #Rodinei pic.twitter.com/xTjNGXxmIH — Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) December 11, 2022

Carreira

Natural de Tatuí-SP, Rodinei iniciou no profissional pelo Avaí-SC, em 2011. Ainda no time catarinense, o jogador foi emprestado ao Corinthians, antes de se destacar na Ponte Preta nas temporadas de 2014 e 2015. No ano seguinte, foi comprado pelo Flamengo.

Os anos de 2020 e 2021, Rodinei foi emprestado ao Internacional, quando vestiu a camisa colorada em 52 partidas, com três gols e oito assistências.