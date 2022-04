Ex-Ferroviário, Enercino é suspeito de atropelar e matar ex-vereador na Paraíba

O meio-campista Enercino Moreira, de 35 anos, é suspeito de atropelar e matar o ex-vereador Zenaide Ferreira da Silva, de Cacimba de Areia, na Paraíba. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

O ex-parlamentar estava nas margens da PB-228, quando foi atropelado. De acordo com o G1, Enercino fugiu do local após o atropelamento. A polícia investiga se o atleta ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir.

No Estado do Ceará, Enercino soma passagens por Uniclinic e Ferroviário. Seu último clube foi o Auto Esporte-PB. Antes de chegar ao clube paraibano, o atleta ocupava o cargo de secretário de Esportes do município. Atualmente, o meia está sem clube.

Manifestação da prefeitura de Cacimba de Areia

A prefeitura da cidade publicou uma nota de pesar na manhã desta sexta-feira (28), com o prefeito Rogério Campos lamentando em nome da administração municipal.

“Ao mesmo que pede a Deus que conforte a dor dos familiares neste momento, roga para que o amigo que teve colaboração na política local, exercendo mandato de vereador, descanse em paz na morada eterna”, escreveu Rogério em nota.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte