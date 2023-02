Ex-esposa de Daniel Alves defende o jogador: ‘incapaz de desonrar uma mulher’

Ex-esposa de Daniel Alves, Dinorah Santana defendeu o atleta em entrevista ao jornal Sport, da Espanha. Ela foi casada com o jogador por 10 anos e disse que ele seria incapaz de “desonrar uma mulher”.

“Dani seria incapaz de desonrar uma mulher. Fomos casados por 10 anos e nos conhecemos há 22. Todos ao redor do Dani, desde aquele que limpa a casa dele no Brasil, até o Barcelona... Todo mundo sabe quem ele é e que não conseguiria fazer coisas assim”, disse.

Dinorah tem dois filhos com o brasileiro, Daniel, de 16 anos, e Victoria de 15. Ela ainda relatou que os dois têm chorado muito com o pai preso.

“Ninguém que conhece o Dani, que o ama, que faz parte da vida dele, pode ficar bem com a situação que está acontecendo. Não acreditamos no que está acontecendo. É incrível. Nem no pior pesadelo poderíamos imaginar algo assim. Nós não estamos bem. Nem eu, nem as crianças. Está ficando muito complicado a cada dia que passa”.

A ex de Daniel Alves também disse na entrevista que não colocaria apenas a mão, mas sim “o corpo inteiro no fogo” pelo jogador.

Ex pretende ir a Barcelona

Dinorah vive no Brasil com os filhos, mas pretende ir a Barcelona dar apoio ao ex. A viagem está sendo planejada para coincidir com a data da próxima audiência do processo judicial que Daniel Alves está respondendo.

“Iremos vê-lo se ele sair. Simultaneamente, visitaremos escolas porque nos mudaremos para Barcelona. Agora com toda essa questão, sabendo que ele não poderá sair da Espanha em dois anos, estamos decidindo estar lá”.

Daniel Alves é acusado de agressão sexual. Ele está em prisão preventiva sem direito a fiança, e nega ter cometido o crime do qual é acusado. O caso aconteceu no dia 30 de dezembro de 2022, em uma boate em Barcelona.

Questionado sobre a vítima, Dinorah disse que “não pensa nela”. “Eu não penso nela. Não queremos comentar. Tudo o que sabemos é que ele não é assim. Também não tivemos acesso à acusação. O que é dito na imprensa não se sabe se é verdade”.