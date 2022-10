Ex-diretor do Ceará, Jorge Macedo é demitido do Avaí após ser flagrado em show na Arena Castelão

A situação do Avaí na Série A é desesperadora, com apenas 31 pontos, o time ocupa a 19ª colocação. Se dentro de campo as coisas não melhoraram, fora dele, o time catarinense enfrenta uma nova crise. Na tarde de ontem, a diretoria do clube anunciou a demissão de Jorge Macedo, Diretor Executivo de Futebol.

O desligamento foi oficializado após Macedo ser flagrado em um show da cantora Taty Girl, na Arena Castelão, no último sábado (8). A forte pressão da torcida avaiana fez com que a diretoria resolvesse por afastá-lo do cargo.

No domingo, após a festa o time em que Jorge Macedo trabalhava enfrentou o Fortaleza e acabou sendo derrotado por 2 a 0.

“Agradeço ao Avaí pela oportunidade. Foram cinco meses de muito trabalho, mas infelizmente algumas ações que tentamos acabaram não dando o resultado esperado. Compartilho da chateação do torcedor, mas entendo que o Avaí tem um grupo qualificado e capaz de sair dessa situação. Desejo todo sucesso ao clube e reitero minha confiança no trabalho”, disse Macedo em nota publicada pelo clube.

Demito do Ceará no início do ano

Jorge Macedo foi demitido do Ceará em fevereiro logo após a eliminação do clube para o Iguatu, no Campeonato Cearense. Jorge Macedo era o nome mais criticado pela torcida do Ceará, tendo em vista o desempenho do clube no mercado de transferências. Ele ficou no clube por duas temporadas.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil