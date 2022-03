Ex-Corinthians, preparador físico Flávio Henrique de Oliveira é contratado pelo Ceará

O preparador físico Flávio Henrique de Oliveira está de volta ao Ceará Sporting Club. O profissional, de 55 anos, teve passagem pelo Alvinegro de Porangabuçu em 2018. Nas últimas três temporadas, o preparador estava no Corinthians.

Flávio foi desligado do clube paulista após a chegada do técnico português Vitor Pereira. Na comissão técnica do novo comandante do Timão, António Ascenção, de 48 anos, será o responsável pela função.

O preparador físico chega para substituir André Volpe, desligado do Ceará no último domingo (27) após a eliminação no Campeonato Cearense. Para a função, o clube conta ainda com Eduardo Ballalai e Roberto Farias.