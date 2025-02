Ex-Chape e América-MG, Matheus Cavichioli é anunciado como novo reforço do Ferroviário

Matheus Cavichioli é o novo goleiro do Ferroviário. O clube anunciou a contratação neste domingo (9). O profissional de 38 anos, que soma passagens pelo América-MG pela Chapecoense-SC, chega para a continuidade da temporada de 2025.

O jogador iniciou a carreira no Grêmio e também passou por Caxias-RS, Sport-PE, Juventude-RS e Guarani-SP. No América, atuou em mais de 150 jogos, com disputas na Série A e na Libertadores.

O experiente goleiro, que tem 1,96 de altura, vai disputar quatro competições com o Tubarão da Barra: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro.