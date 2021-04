Ex-Ceará, zagueiro Salazar comete pênalti bizarro no Campeonato Paranaense; veja vídeo

Velho conhecido do futebol cearense, o zagueiro Salazar cometeu um pênalti bizarro nesta terça-feira (27), durante a 7ª rodada do Campeonato Paranaense. O lance ocorreu no empate de 1 a 1 entre Toledo e Azuriz - clube que o atleta defende.

Na ocasião, após uma cobrança de falta, o defensor não viu que a bola estava em jogo e a segurou com as mãos dentro da área. Apesar das reclamações do jogador, a arbitragem validou a marcação, depois convertida por Matheus Motta.

O prejuízo foi menor graças ao atacante Vieira, que deixou tudo igual também através de penalidade. Na tabela, o Azuriz soma 10 pontos, em 4º colocado, enquanto o Toledo tem cinco, na 10ª posição.

Natural da Colômbia, Salazar defendeu o Ceará em 2016. Na ocasião, não se firmou entre os titulares e ficou marcado por sucessivas falhas defensivas. O lance mais lembrado foi um gol contra durante a Taça Asa Branca, disputada contra o Flamengo. Naquela oportunidade, após cruzamento de Emerson Sheik, o zagueiro mandou a bola para as redes, mesmo sem ser pressionado.