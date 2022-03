Ex-Ceará, zagueiro Pablo deseja deixar futebol russo após ataque contra Ucrânia

O zagueiro Pablo, do Lokomotiv Moscou, deseja deixar o futebol russo. Com passagem pelo Ceará, o atleta comunicou a decisão para a diretoria do clube após sanções impostas ao país com o ataque militar do governo na Ucrânia. Diversas entidades esportivas se posicionaram contra a Rússia. A informação é do jornalista Fábio Aleixo.

Com 30 anos, o defensor foi contratado em 2021 por € 2,5 milhões (cerca de R$ 16 mi na época) junto ao Bordeaux, da França - o que rendeu receita ao Vovô. O contrato é até junho de 2024.

Na atual temporada, participou de 17 partidas. O jogador está no futebol europeu desde 2017.

Além do Alvinegro de Porangabuçu, Pablo defendeu o Ferroviário nas categorias de base. Em 2018, após se destacar no Corinthians, acumulou convocações para a Seleção Brasileira principal.