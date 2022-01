Ex-Ceará, zagueiro Klaus é anunciado pelo Botafogo para disputa da Série A

O zagueiro William Klaus, ex-Ceará, foi anunciado pelo Botafogo para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O atleta firmou contrato de dois anos com o clube carioca e será apresentado nesta sexta-feira, no Estádio Nilton Santos.

Reforço na zaga! 🤝📝

William Klaus é do Botafogo e vai vestir a camisa mais tradicional do futebol! Seja bem-vindo! 🔥 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/Go3nM04ZJE — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 6, 2022

Com 27 anos, Klaus defendeu o Ceará na última temporada, disputando 14 partidas pela equipe profissional, sendo, também, duas vezes utilizado pelo Sub-23 na disputa do Brasileirão de Aspirantes.

Revelado pelo Juventude, o gaúcho acumula passagens pelo Internacional e pelo Ceará. Pelo Alvinegro, Klaus conquistou o título do Brasileirão de Aspirantes (2020) e da Copa do Nordeste (2020). Em 2021, recebeu o prêmio "Não é só futebol", da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por ter ensinado 'Seu' Orlando, massagista do clube, a ler e escrever.

Nova contratação

O atacante Vinícius Lopes, de 22 anos, também foi anunciado pelo Botafogo nesta quinta-feira (6). O atleta, que estava no Goiás, foi aprovado nos exames médicos e firmou contrato de quatro anos. A apresentação ocorre também nesta sexta-feira (7) no Estádio Nilton Santos.

Ficha técnica dos contratados

Nome: William Klaus | Vinícius Lopes

Posição: Zagueiro | Atacante

Naturalidade: Dois Irmãos-RS | Monte do Carmo-TO

Idade: 11-01-1994 (27 anos) | 07-05-1999 (22 anos)

Clubes na carreira: Juventude, Internacional, Ceará e Botafogo | Goiás e Botafogo