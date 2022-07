Ex-Ceará, Wescley não será mais jogador do Sport após protestos da torcida

Wescley não será atleta do Sport Recife. O clube pernambucano comunicou neste sábado (23) que o acerto com o meia não foi efetivado. O jogador foi criticado pela torcida do time, que não aceitou a contratação por ele responder um processo por agressão contra a namorada, em 2016.

Em nota, o Leão da Ilha esclarece que o atleta havia sido pedido pelo técnico Lisca, que acaba de deixar o clube para assumir o comando técnico do Santos. Assim, com a saída do antigo treinador e a procura de um outro, o aval para a permanência de Wescley tornou-se um impasse.

Wescley chegou há duas semanas ao Centro de Treinamento do Sport para realizar exames. No entanto, o meia sequer chegou a ser regularizado no BID, boletim da CBF. A chegada do jogador foi cercada por protestos da torcida devido ao caso de agressão contra a namorada, grávida de três meses na época. O processo judicial corre em segredo de justiça no Tribunal de Justiça do Ceará.

Antes de tentar fechar com o time pernambucano, Wescley estava no Ceará. Ele defendeu o clube desde 2018, mas o contrato terminou no final de junho deste ano e não foi renovado.

VEJA A NOTA COMPLETA DO SPORT:

"O Sport Club do Recife, por meio desta nota, vem a público comunicar a situação do meia Wescley, que não teve o seu acerto efetivado.

Como dita o protocolo de possíveis reforços junto ao Departamento de Futebol, o meia chegou ao Centro de Treinamento há duas semanas para realizar os exames e avaliações.

O meia havia sido um pedido do então treinador do Sport. Porém, neste momento, como a diretoria trabalha em busca de um novo nome para o comando, o impasse acerca deste aval necessário para Wescley culminou na saída do jogador, entenderam as duas partes.

O Clube reconhece o profissionalismo e deseja uma boa sequência de carreira ao atleta."

