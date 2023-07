Vina tem negociações com clube do futebol árabe; veja os detalhes

O meia-atacante Vina, que pertence ao Ceará, mas está emprestado ao Grêmio, tem negociação com uma equipe do futebol árabe. O Diário do Nordeste apurou que as conversas entre o Vovô, o staff do atleta e o clube do Oriente Médio ocorrem há pelo menos uma semana. A situação deve ser resolvida nos próximos dias.

O atleta deve ser vendido pelo Alvinegro, até porque este é o único formato de negócio em que o Ceará pode interromper o empréstimo ao Grêmio sem que o clube gaúcho possa interferir. Em compensação, o tricolor do Rio Grande do Sul também fatura em caso de concretização da negociação.

Quanto aos direitos econômicos de Vina, o Diário do Nordeste apurou que o Ceará possui 70%. Já os outros 30% pertencem ao próprio jogador. O vínculo dele com o time de Porangabuçu vai até o fim de 2024. A condução da transação do atleta é feita de maneira silenciosa pela diretoria do Vovô, que não admite a existência das conversas.

Na temporada, Vina disputou 27 jogos pelo Grêmio, marcando quatro gols e distribuindo uma assistência. Pelo Ceará, antes do empréstimo, foram três partidas no ano e uma assistência. Ele está emprestado ao Grêmio até o fim de 2023, com opção de compra ao fim do contrato.