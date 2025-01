Ex-Ceará, Vina faz publicação enigmática e indica retorno

Ex-Ceará, o meia Vina fez uma publicação enigmática no Instagram, nesta quarta (22), sobre o clube. Ao responder os stories de uma torcedora alvinegra que tinha a frase “só queria a volta dele”, o atleta usou três ampulhetas, indicando que seria uma questão de tempo para o retorno ao time.

O meio-campo de 33 anos defende o Al Jubail, da Arábia Saudita. A passagem pelo Vovô ocorreu entre as temporadas de 2020 e 2023, somando então 168 partidas, com 46 gols e 31 assistências, participando inclusive do título da Copa do Nordeste.

Legenda: Vina utilizou as redes sociais para indicar um possível retorno ao Ceará Foto: reprodução / Instagram

Desde a saída, o atleta sempre usa as redes sociais para declarar amor ao Ceará e aos torcedores. Apesar do fuso horário, também assiste aos jogos na madrugada do país e bate foto com alvinegros. Assim, há interesse em retornar ao clube. Atualmente, pertence ao Al-Hazm, com vínculo até julho.

As diversas manifestações, no entanto, ainda não resultaram em uma negociação. Com o acesso à Série A do Brasileiro, o clube alvinegro se movimentou no mercado e já oficializou 12 reforços: o goleiro Keiller; o lateral-direito Dieguinho; os zagueiros Willian Machado, Éder e Marllon; o lateral-esquerdo Nícolas; o volante Fernando Sobral; o meia Matheus Araújo; além dos atacantes Bruno Tubarão, Fernandinho, Pedro Henrique e Galeano. A procura atual é por um centroavante.