Ex-Ceará, Tiago Nunes é anunciado pelo Sporting Cristal, do Peru

O Sporting Cristal, do Peru, anunciou a contratação do técnico Tiago Nunes, ex-Ceará, visando a temporada 2023. Aos 42 anos, o treinador ainda soma passagens por Athletico-PR, Corinthians e Grêmio.

🇧🇷 🇵🇪

¡Bem-vindo, profe Nunes!



Nos alegra anunciar que Tiago Nunes es nuestro nuevo DT 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣.



¡𝗙𝗨𝗘𝗥𝗭𝗔 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟!#SomosFamilia pic.twitter.com/a87xe29gnP — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) November 17, 2022

Tiago Nunes estava livre no mercado desde a saída do Ceará, em março. No clube cearense, o treinador somou 32 partidas entre 2021 e 2022. O técnico substituirá Roberto Mosquera no comando da equipe peruana.

Na carreira, o técnico terá sua primeira oportunidade no cenário internacional. Na temporada, o Sporting Cristal ocupa a vice-liderança do Campeonato Peruano, com 41 pontos.

Ficha Técnica

Nome: Tiago Retzlaff Nunes

Idade: 42 anos (15/02/1980)

Títulos: Campeonato Mato-Grossense (2009), Campeonato Acreano (2010), Campeonato Paranaense (2018), Copa Sul-Americana (2018), Copa Suruga (2018), Copa do Brasil (2019), Campeonato Gaúcho (2021) e Recopa Gaúcha (2021).

Clubes anteriores: São Luiz, Luverdense, Rio Branco-AC, Sapucaiense, Nacional-AM, Riograndense, Bagé e União Frederiquense, São Paulo-RS, Veranópolis-RS, Athletico-PR, Corinthians, Grêmio e Ceará.

