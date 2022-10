Ex-Ceará, Rick marca na vitória do Ludogorets contra o HJK pela Liga Europa

O atacante Rick, ex-Ceará, marcou na vitória do Ludogorets nesta quinta-feira (13) por 2 a 0 contra o HJK pela 4ª rodada do Grupo C da UEFA Europa League. O duelo aconteceu na Huvepharma Arena, em Razgrad, na Bulgária.

Atuando como titular, Rick foi protagonista da vitória da equipe bulgára, com um gol e uma assistência. O tento foi assinalado aos 19 minutos do 2° tempo.

Na temporada, o brasileiro de 23 anos soma quatro gols e cinco assistências em 23 partidas.

