Ex-Ceará, Raul atravessa campo de joelhos e chora após retorno depois de quase nove meses de lesão

Ex-Ceará, o volante Raul comemorou o retorno aos gramados após quase nove meses de recuperação de uma cirurgia. Atuando no Bragantino, o atleta atravessou o campo de joelhos, com lágrimas, após o empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, no estádio Nabi Abi Chedid, nesta quarta (11), pela Série A.

Revelado na base alvinegra, o atleta de 25 anos rompeu o ligamento cruzado do joelho direito em 27 de agosto de 2021, em jogo pela Copa Sul-Americana contra Rosário Central, da Argentina. Desde então, realizou o procedimento cirúrgico e começou a rotina intensa de atividades físicas.

Na carreira, o jogador teve as primeiras chances no profissional do Vovô em 2015. Depois, se transferiu para o Vasco da Gama em 2018 até fechar negociação com o Massa Bruta, em 2020.