Ex-Ceará, Messias é apresentado no Santos e critica preconceito com a camisa 24: 'ultrapassado'

Ex-Ceará, o zagueiro Messias foi apresentado como novo jogador do Santos nesta terça-feira (20). Em entrevista coletiva no CT Rei Pelé, o jogador escolheu usar a camisa 24. No Brasil, o número carrega um estigma pejorativo em relação à homossexualidade.

"Eu sou um fã do Kobe Bryant, li alguns livros dele já. Ele se eternizou com esse número, com o 24. Fiz a escolha pelo 24. Acho que hoje em dia no nosso país temos um pouco de preconceito com esse número, mas isso já é ultrapassado. Acredito que pela mentalidade do Kobe, pela história que ele tem, fiz a escolha por esse número e espero ser muito feliz com ele", disso o novo defensor do Santos.

O zagueiro chegou ao Ceará em 2021 e foi titular da posição nos últimos dois anos. Com a queda do Alinegro para a Série B, o clube precisou fazer reajuste no elenco para adequar a nova realidade financeira. Assim, o defensor deixou a equipe.

Messias foi primeiro reforço anunciado pelo Peixe para a tempoarada de 2023. O zagueiro acertou com o clube paulista até o fim da temporada de 2025.

Legenda: Jogador defendeu o uso da camisa 24 e criticou preconceito. Foto: Divulgação/Santos

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: