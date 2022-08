Ex-Ceará, meia Wescley assina com Gol Gohar Sirjan, do Irã

O meia Wescley, ex-Ceará, será o novo reforço do Gol Gohar Sirjan, do Irã. O atleta encerrou contrato com o Vovô em junho e buscava um novo clube, mas enfrentava resistência no mercado do futebol brasileiro.

O Sport era um dos times interessados, com negociação avançada, mas as críticas da torcida fizeram a equipe desistir. O principal motivo é o fato do jogador responder judicialmente por uma agressão contra a namorada, que estava grávida de três meses, em 2016.

Desde o caso, Wescley defendeu três times. Em 2016, estava no Ceará e permaneceu até o término da temporada, com o caso em andamento na Justiça. No ano seguinte, passou pelo Vissel Kobe, do Japão, e voltou ao Alvinegro para mais quatro temporadas até ser emprestado ao Juventude no último ano. Em 2022, voltou ao time cearense e fez nove jogos.

