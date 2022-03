Ex-Ceará, Marlon é anunciado como reforço do Juventude-RS

Marlon é o novo reforço do Juventude. O Departamento de Futebol do clube fez o anúncio na tarde deste domingo (27). O atleta de 32 anos tem contrato até o final da temporada. Ele deve chegar a Caxias do Sul (RS) para realizar exames médicos e se juntar ao grupo nos próximos dias.

O Ceará anunciou o desligamento do atleta, que defendia o clube deste 2021. Nas redes sociais, ele postou imagem no aeroporto. Agora, Marlon reforça o time comandado pelo técnico Eduardo Baptista. Pelo Alvinegro, o jogador disputou Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Estadual e Campeonato Brasileiro.

Além da atuação pelo Vovô, o meia foi campeão da Copa do Nordeste de 2018 com o Sampaio Corrêa. Em 2019, repetiu o feito com o Fortaleza, onde também conquistou a Série B do Brasileirão.

Bem-vindo Marlon 🟢⚪



O meia de 32 anos é o novo reforço do Ju para a temporada 2022: https://t.co/Ab0q2KlTxS



Marlon chega em Caxias do Sul nos próximos dias para realizar os exames médicos de rotina e se juntar ao restante do grupo. #Juventude2022 pic.twitter.com/RvsD2rFV6J — E.C. Juventude (@ECJuventude) March 27, 2022

