Ex-Ceará, Leandro Carvalho é expulso após sofrer falta e revolta companheiros do Avaí; veja vídeo

O atacante Leandro Carvalho, ex-Ceará, protagonizou um lance curioso em uma partida do Avaí na última terça-feira (12). Em jogo contra o Nação Esportes, pela Copa Santa Catarina, o jogador foi expulso após sofrer uma falta.

Aos 39 minutos do segundo tempo, Leandro Carvalho recebeu a bola no campo de ataque e sofreu uma falta de um jogador do Nação. Logo após o juiz marcar a infração em favor do Avaí, Leandro Carvalho reclamou cobrando cartão amarelo para o adversário.

Pela reclamação acintosa, o árbitro da partida decidiu advertir o próprio Leandro Carvalho com o cartão amarelo. Como o jogador já havia recebido um cartão cinco minutos antes, foi expulso e precisou deixar o campo de jogo antes do fim da partida.

VEJA VÍDEO

A expulsão chegou a deixar outros jogadores do próprio Avaí chateados. O lateral-direito Igor, também ex-Ceará, chegou a empurrar Leandro Carvalho e reclamar bastante com o companheiro de equipe após a expulsão do jogador.

Desde que chegou ao Avaí, Leandro Carvalho soma apenas três jogos disputados e nenhum gol marcado. Ele chegou à equipe catarinense após deixar o Ceará, onde disputou apenas uma partida na temporada 2023.