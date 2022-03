Ex-Ceará, lateral Sanchez busca uma classificação histórica pela Portuguesa-RJ na Copa do Brasil

Revelado nas categorias de base do Ceará, o lateral-esquerdo cearense Sanchez é um dos principais destaques da Portuguesa-RJ na temporada de 2022. Aos 26 anos, o jogador atravessa grande fase e busca uma classificação histórica com o time na Copa do Brasil, nesta quarta-feira (2), contra o CRB.

É a primeira participação da equipe na competição. A bola rola às 21h30, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

A passagem pelo Alvinegro de Porangabuçu foi construída desde os melhores momentos nas divisões ao profissional. Referência no Sub-20, estreou na equipe principal em 2015, em vitória diante do Sergipe-SE por 1 a 0, pela Copa do Brasil - em chance que foi concedida pelo técnico Silas. Na sequência da carreira, defendeu times como o Figueirense e o Arouca, de Portugal.

Legenda: A estreia de Sanchez pelo Ceará ocorreu em 2015, pela Copa do Brasil Foto: Christian Alekson / Ceará

“Tenho um pouco de experiência na Copa do Brasil, é a quarta que irei disputar, embora ainda não tenha jogado nesse formato, de um jogo decisivo, nessa fase inicial. É um jogo diferente, que não se pode errar, temos que estar muito concentrados e o mais próximo possível da perfeição”, declarou.

Grande fase

O protagonismo de Sanchez é notório no ano vigente. Contra Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Carioca, por exemplo, o defensor marcou gol e concedeu assistência, respectivamente.

Ao todo, são nove exibições pela Portuguesa-RJ. Segundo dados do Wyscout, plataforma de estatísticas do futebol, o jogador registra 50 interceptações, além de 40% de acerto nos cruzamentos.

Legenda: Sanchez acumula nove jogos pela Portuguesa-RJ no Campeonato Carioca de 2022 Foto: Nathan Diniz

“Fizemos um grande jogo contra o Botafogo, um ótimo resultado, estávamos precisando muito dessa vitória, e da maneira que foi nos deu confiança. Sabemos da qualidade do nosso grupo, tanto individual, como coletiva. Foi uma vitória importantíssima, nos impondo mesmo diante de uma grande equipe, e que nos deixa mais fortes para o confronto da Copa do Brasil”, completou.

No Campeonato Carioca, a Portuguesa acumula três vitórias, dois empates e quatro derrotas. Na última rodada, venceu o Botafogo por 5 a 3. Na tabela, tem 11 pontos e está na 5ª posição geral, atrás apenas de Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo.