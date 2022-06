Ex-Ceará, Juninho Quixadá é anunciado pelo Atlético Cearense

Há quatro jogos sem perder e em busca de sair da zona de rebaixamento na Série C, o Atlético Cearense segue reforçando o elenco. A Águia da Precabura anunciou a contratação do meia-atacante Juninho Quixadá, de 36 anos, para os nove jogos que restam da primeira fase da competição.

O jogador teve seu nome publicado no BID na terça-feira, mas só foi divulgado pelo clube nesta sexta. Ele firmou contrato com o Atlético Cearense até outubro, final da Série C. Juninho Quixadá segue aprimorando a parte física e não encara o Botafogo-PB, domingo (19), às 16h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB).

Juninho briga pela titularidade com outros dez jogadores para o setor ofensivo da Águia. Ari, Iury Tanque, Marcelinho, Ewerton Potiguar, Thiago Magno, Vanderlan, Vitinho, Vitor Félix, Watthimen e Yan Costa são outros atacantes do Atlético Cearense.

A Águia da Precabura é 19º colocado, vice-lanterna, com 9 pontos em 10 jogos disputados no Campeonato Brasileiro Série C.

CARREIRA

Natural de Quixadá (CE), o atacante iniciou carreira no time da cidade cearense, depois teve oportunidade de jogar no Bragantino (SP) antes de ir para a Europa. No Velho Continente, Juninho atuou por cerca de sete temporadas no futebol búlgaro, pelo Ludogorets Razgrad (BUL).

O retorno ao futebol alencarino ocorreu em 2018, quando vestiu a camisa do Ferroviário na campanha que culminou com o título da Série D. Depois, jogou no Ceará, por três temporadas, até chegar no Vitória (BA) e ABC (RN). Neste ano, o jogador disputou o Campeonato Cearense pelo Maracanã (CE) e ao término da competição, seguiu para o Fluminense (PI).