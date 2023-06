Ex-Ceará, Juca Antonello será auxiliar técnico em time da Série A; veja

O treinador Juca Antonello, que trabalhou como técnico do Ceará na reta final da Série A do Brasileirão 2022, será o auxiliar técnico do Athletico-PR enquanto a equipe busca uma nova comissão técnica. Na última sexta-feira (14), o Furacão demitiu o treinador Paulo Turra após a saída repentina do coordenador de futebol, Felipão, que acertou com o Atlético-MG.

Sem pressa no mercado, com a vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores garantida e bem na Série A do Brasileirão, o clube paranaense vai agora em busca de um substituto para Turra e anunciou uma dupla no comando enquanto não fecha com um novo nome: Wesley Carvalho e Juca Antonello.

Legenda: Juca Antonello passou a comandar o time após saída de Lucho González. Foto: Thiago Gadelha/SVM

"O auxiliar Wesley Carvalho será o técnico interino do Athletico Paranaense. Ele será auxiliado por Juca Antonello, treinador da categoria Sub-20", anunciou o clube. Wesley, de 49 anos, chegou ao clube em 2022 para comandar o time de aspirantes. Também esteve à frente da categoria sub-20 e era auxiliar técnico de Paulo Turra no grupo principal.

Juca Antonello tem 43 anos e está no clube desde o final de 2022. Antes de chegar ao Athletico para comandar a categoria sub-20, trabalhou no Ceará, onde foi treinador da equipe principal nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro de 2022.