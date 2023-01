Ex-Ceará, Guto Ferreira sofre gordofobia em Goiás; técnico responde ofensa

O técnico Guto Ferreira, ex-Ceará e atualmente no Goiás, foi alvo de gordofobia em um programa esportivo goiano. Na ocasião, o jornalista Lucas Nogueira, da Brasil Central, criticou a aparência do treinador e disse que não conseguiria instalar um microfone lapela por conta do peso do profissional.

"O Guto tem de tomar cuidado. Nós temos um microfone aqui que se chama lapela. No Guto, não dá para colocar lapela não. Se fosse só pamonha (que come). Não tem pescoço mais, não tem uma divisória aqui, então precisa cuidar disso”, declarou em uma transmissão ao vivo no dia 15 de janeiro.

Na ocasião, a apresentadora Thaís Freitas e o comentarista Jean Lopes riram dos comentários. O programa ocorreu na cobertura após a derrota do Goiás para o Atlético-GO por 2 a 1, pelo Estadual.

Guto rebate ofensas

No último domingo (22), o técnico Guto Ferreira rebateu as ofensas antes do jogo com o Iporá, pelo Campeonato Goiano. O comandante ressaltou que esse tipo de discurso é “lamentável e perigoso”.

Guto Ferreira Técnico do Goiás "Acho que foi lamentável e perigoso. Pra mim, não tem problema nenhum, sou um cara cabeça feita, mas eles precisam ter responsabilidade sobre o que falam e sobre o que se manifestam porque o Brasil Central atinge muitos espectadores no Estado e no Brasil, são crianças ouvindo, achando graça e endossando isso. Fazem isso, que se chama bullying, entre eles. Tenho cabeça para suportar tamanha humilhação, será se o garoto tem? Todo mundo sabe o que o bullying provoca”.

Na coletiva, o treinador também utilizou uma lapela como protesto. Diante do episódio, a diretoria do Goiás emitiu uma nota oficial repudiando as declarações e prestando solidariedade a Guto Ferreira.

Pedido de desculpa

Com a repercussão negativa, o jornalista Lucas Nogueira utilizou as redes sociais para pedir desculpas a Guto. O comentarista disse se tratar de um episódio “infeliz” e que não se repetirá.

