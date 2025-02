Ex-Ceará, Guto Ferreira é anunciado como novo treinador do Cuiabá

Guto Ferreira, que comandou o Ceará em duas oportunidades, foi anunciado como novo treinador do Cuiabá na manhã desta sexta-feira (21). O comandante chega para a reta final do Campeonato Mato-grossense e para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Guto chegou em Cuiabá nesta sexta-feira (21) junto aos dois auxiliares Weligton Robson Pena e André Luís dos Santos Ferreira, além do preparador físico Vladir Nogueira.

No Vovô, o técnico assumiu pela primeira vez na temporada 2020, sendo campeão da Copa do Nordeste, chegando às quartas de final da Copa do Brasil e classificando o Alvinegro para a Sul-Americana de 2021.