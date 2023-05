Ex-Ceará, Gustavo Morínigo é anunciado como novo técnico do Avaí

Ex-Ceará, Gustavo Morínigo foi anunciado como novo tecnico do Avaí. Ele chega para substituir Alex, que deixou o clube há 12 dias. O paraguaio se apresenta já nesta terça-feira (16), ao fim do dia, na Ressacada.

No Brasil, Morínigo dirigiu o Coritiba e, por último, o Alvinegro de Porangabuçu. Ante, ele passou pelo Nacional-PAR, Cerro Porteño-PAR e Libertad-PAR. O técnico também tem passagem pela Seleção Paraguaia Sub-20.

O auxiliar técnico Diosnel Burgos e o preparador físico Martín Paolorosso chegam junto com o técnico de 46 anos. O Avaí disputa a Série B do Brasileiro. A equipe está em 14º na tabela. A equipe volta a campo nesta sexta-feira (18), diante do Atlético-GO.

Morínigo comandou o Ceará em 24 partidas. Com a equipe, o treinador conquistou 14 vitórias, 5 empates e teve 5 derrotas. Com o time cearense, conquistou o vice no estadual, foi eliminado na 2ª fase da Copa do Brasil e acabou demitido 10 dias antes da final da Copa do Nordeste, em que o clube conquistou o título.