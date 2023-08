Ex-Ceará, Everson se manifesta pela 1ª vez sobre extorsão após caso extraconjugal

Ex-Ceará e atual goleiro do Atlético-MG, Everson se manifestou pela primeira vez sobre a extorsão sofrida por ele. A suspeita é Fabiana Coelho de Souza, com quem ele manteve um relacionamento extraconjugal. A polícia investiga o caso. O jogador se manifestou nesta sexta-feira (11).

"É um assunto pessoal. Com certeza, minha equipe jurídica vai resolver da melhor maneira possível", disse o jogador.

Suspeita de extorquir dinheiro do atleta, Fabiana confessou o crime ainda durante o depoimento. Apesar de inicialmente negar a prática, Fabiana revelou que escreveu a mensagem pedindo dinheiro ao jogador quando estava sob efeito de álcool.

Everson admitiu que manteve um relacionamento extraconjugal com a mulher por dois anos. As informações são da polícia. A ex-amante gravou todos os atos e passou a chantagear o jogador após o ocorrido. Inclusive, todos os conteúdos foram enviados para sua esposa, Rafaela Vieira.

O Atlético-MG entra em campo neste domingo (13), para enfrentar o Bahia. O duelo é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.