Ex-Ceará e Fortaleza, Pio acumula golaços no Campeonato Piauiense; veja lances

Velho conhecido do futebol cearense, o volante Pio tem brilhado no Campeonato Piauiense de 2022. Ex-Ceará e Fortaleza, o atleta de 34 anos é um dos destaques do Fluminense-PI e não abandonou a característica da forte finalização, acumulando gols na competição.

Ao todo, são quatro bolas na rede em sete partidas. O curioso: a cada rodada, um chute forte, de muito longe, para testar os goleiros adversários. Assim, se mantém como exímio cobrador de faltas.

O jornalista Renan Morais, do ge, listou alguns dos principais lances do jogador do Fluminense-PI. Em grande fase, tem contribuído com o clube, atual líder do Estadual, com 90% de aproveitamento.

Vale ressaltar ainda que a equipe piauiense possui outros nomes identificados no Ceará, como o meia Bismarck, da base do Fortaleza, e o técnico Marcelo Vilar, com passagem pelo Ferroviário.