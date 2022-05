Ex-Ceará e Fortaleza, Erick Flores é preso no Rio Grande do Sul

Erick Flores, meio-campista do Remo, foi preso após jogo contra o Ypiranga na noite desta segunda-feira (23), em Erechim (RS). O jogador foi autuado por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Obrigatório no Brasil, o pagamento de pensão alimentícia deve ser cumprido. Caso não haja respeito à decisão judicial, a prisão pode ser decretada até que os vencimentos sejam regularizados.

Por meio da assessoria, o Remo informou que aguarda mais informações sobre o caso para poder se posicionar oficialmente sobre o tema. As equipes duelaram em partida da sétima rodada da Série C do Brasileiro.

Flores foi revelado na base do Flamengo. Ele também atuou no Ceará (2010) e no Fortaleza (2014). O atleta está no Leão Azul desde 2021, atuou em 44 jogos e tem seis gols marcados.

