Ex-Ceará e ex-Fortaleza são campeões sobre o River Plate no futebol argentino

Rick Jhonatan, atacante revelado pelo Ceará, e Valentín Depietri, jogador com passagem pelo Fortaleza, foram campeões com o Talleres da Supercopa Internacional na última quarta-feira (6), no estádio de La Nueva Olla, em Assunção (PAR).

Talleres e River Plate empataram em 0 a 0 no tempo normal, mas o time de Rick e Depietri venceu o adversário na disputa por pênaltis pelo placar de 3 a 2. Depietri foi titular do Talleres e Rick entrou em campo no decorrer da partida.

Rick entrou justamente no lugar de Valentín Depietri, aos 18 minutos do segundo tempo. O atacante brasileiro não chegou a participar das cobranças de pênaltis, mas permaneceu em campo até o final da partida.