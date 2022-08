Ex-Ceará, Dorival Júnior aciona a Justiça para cobrar R$ 1,8 milhão do Athletico-PR

Atualmente no Flamengo, Dorival Júnior entrou na Justiça para cobrar multa contratual não paga pelo Athletico-PR, em 2020. O valor solicitado chega à cifra de R$ 1,8 milhão. O treinador esteve à frente do rubro-negro paranaense por cerca de oito meses naquele ano.

A defesa de Dorival Júnior alega quebra de contrato, encerrado antes do previsto. O staff dele cobra valor referente ao pagamento de salário proporcional ao tempo de contrato não cumprido pelo Athletico. O treinador foi contratado em janeiro de 2020 e o acordo firmado previa permanência no cargo até o final de 2021.

O treinador de 60 anos foi demitido em agosto de 2020. Além dos 15 meses de vínculo, que o Athletico precisaria pagar 50% dos rendimentos, Dorival questiona que, no período, o salário subiu no mês de R$ 120 mil para R$ 144 mil. A indenização é prevista porque no contrato assinado tinha prazo "indeterminado".

O processo foi aberto na 15ª Vara do Trabalho de Curitiba. O encontro para conciliação das duas partes tem audiência prevista para 18 de outubro, de forma virtual.

PASSAGEM PELO CEARÁ

Dorival Júnior comandou o Alvinegro durante três meses, neste ano. O comandante chegou a Porangabuçu em março, após a demissão de Tiago Nunes. No mês de junho, ele trocou a capital cearense pelo Rio de Janeiro, onde assumiu o Flamengo. Marquinhos Santos foi quem substituiu o treinador no Ceará.

