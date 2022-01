Ex-Ceará, atacante Rick estreia com assistência na Bulgária e brinca: “só sabia o que era calor"

Ex-Ceará, o atacante Rick estreou com assistência pelo Ludogorets, da Bulgária. O atleta de 22 anos foi acionado no amistoso contra o Wisla Cracóvia, da Polônia, e ajudou no empate em 1 a 1. Com a camisa 73, o jogador atuou como meia e entrou no 2º tempo da partida desta terça-feira (18).

“Estou muito feliz pela primeira partida. Foi muito bom estrear podendo ajudar a equipe dando uma assistência. Aos poucos vou me encaixando ao estilo de jogo e o que é proposto pelo treinador. A intensidade tem sido muito alta”, avaliou.

Legenda: Rick utiliza a camisa de número 73 no Ludogorets, da Bulgária Foto: divulgação / Ludogorets

No momento, o clube realiza uma pré-temporada na Turquia. Por conta das condições climáticas na Bulgária, a competição nacional foi suspensa e retorna apenas no dia 18 de fevereiro.

“Quero me adaptar o mais rápido possível. Está um pouco complicado aqui com o frio, mas logo tudo vai ficar bem. Sou de São Luís, no Maranhão, e jogava há muito tempo no Nordeste, então só sabia o que era calor. É a minha 2ª semana e a cada dia vou pegando mais confiança”, afirmou.

O Ludogorets é o líder da 1ª divisão da Bulgária, com 42 pontos. O time investiu 750 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) na compra de 80% dos direitos econômicos do atacante revelado pelo Vovô.