Ex-Ceará, atacante Luvannor é anunciado como reforço de time europeu

O atacante Luvannor foi anunciado nesta segunda-feira (3) como o novo reforço do Sheriff, da Moldávia. O jogador de 33 anos havia deixado o Ceará no último dia 27 de junho, após rescisão de contrato em comum acordo entre clube e atleta.

Com a camisa do Ceará, Luvannor disputou ao todo 24 partidas, somando três gols e uma assistência. No período, o atacante chegou a participar da campanha que deu o título da Copa do Nordeste de 2023 para o Alvinegro.

Luvannor retorna agora para o clube que defendeu por mais de quatro temporadas e que fez o jogador possuir a cidadania da Moldávia. Com a camisa do Sheriff, o atacante soma 116 partidas disputadas e 53 gols marcados.

O Fotbal Club Sheriff é considerado um dos principais clubes de futebol da Moldávia, país do leste europeu. A equipe ganhou projeção internacional em 2021, quando venceu o Real Madrid por 2 a 1 na Liga dos Campeões da Europa.